ABD dört ülkeden ithal korozyona dayanıklı çeliğe yönelik telafi edici vergi soruşturması başlattı

ABD Ticaret Bakanlığı Brezilya, Kanada, Meksika ve Vietnam’dan ithal bazı korozyona dayanıklı çelik mamullere yönelik 1 Ocak 2023 ve 31 Aralık 2023 tarihleri arasını kapsayan bir telafi edici vergi soruşturması açtığını duyurdu.

Soruşturma kapsamında Brezilya’da sekiz, Kanada’da beş, Meksika’da altı ve Vietnam’da on yedi şirketin korozyona dayanıklı mamul ihracatı incelenecek. ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, 45 gün içinde bahsi geçen ülkelerden yapılan ithalatın ABD iç piyasasına maddi zarar verip vermediğini değerlendirecek.

Söz konusu ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7210.30.0030, 7210.30.0060, 7210.41.0000, 7210.49.0030, 7210.49.0040, 7210.49.0045, 7210.49.0091, 7210.49.0095, 7210.61.0000, 7210.69.0000, 7210.70.6030, 7210.70.6060, 7210.70.6090, 7210.90.6000, 7210.90.9000, 7212.20.0000, 7212.30.1030, 7212.30.1090, 7212.30.3000, 7212.30.5000, 7212.40.1000, 7212.40.5000, 7212.50.0000, 7212.60.0000, 7225.91.0000, 7225.92.0000, 7226.99.0110, ve 7226.99.0130 kodları altında yer alıyor.