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ABD Çin’den ithal kaynaklı hat borusuna dönem sonu incelemesi başlattı

Pazartesi, 02 Eylül 2024 14:31:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), Çin’den ithal karbon çelikten kaynaklı yuvarlak hat borusuna uygulanan antidamping vergisi ve telafi edici vergilere yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını duyurdu.

ITC, söz konusu vergilerin kaldırılmasının öngörülebilir süre zarfında maddi hasarın devamına veya tekrarına yol açıp açmayacağını tespit edecek.

Mevcut teşvik oranları Huludao Companies için %31,29, Liaoning Northern Steel Pipe Co., Ltd. için %40,05 ve diğer Çinli üreticiler için %35,67 seviyelerinde yer alıyor.

Ayrıca ortalama ağırlıklı damping marjı Huludao Steel Pipe Industrial Co., Ltd./ Huludao City Steel Pipe Industrial Co., Ltd., Pangang Group Beihai Steel Pipe Corporation, Jiangsu Yulong Steel Pipe Co., Ltd. ve Tianjin Xingyuda Import and Export Co., Ltd. için %73,87, diğer Çinli üreticiler için ise %101,10 seviyelerinde bulunuyor.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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