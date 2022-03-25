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ABD Çin’den ithal boyuna kesme levhaya telafi edici vergi uygulamaya devam edecek

Cuma, 25 Mart 2022 15:30:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Çin’den ithal karbon ve alaşımlı çelikten boyuna kesme levhaya uygulanan telafi edici vergiye yönelik dönem sonu incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı. Bakanlık Çin’den ithal söz konusu ürüne uygulanan telafi edici verginin kaldırılmasının teşvikin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti.

Nihai teşvik oranları Jiangsu Tiangong Tools Company Limited, Tiangong Aihe Company Limited, Jiangsu Tiangong Group Company Limited ve Jiangsu Tiangong Mould Steel R&D Center Company Limited için %24,04, Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co. Ltd., Hunan Valin Xiangtan Iron & Steel, Viewer Development Co., Ltd. ve diğer tüm üreticiler için %251 seviyelerinde yer alıyor.

Telafi edici verginin 25 Mart tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.


Etiketler: levha  yassı ürünler  ABD  Kuzey Amerika  kota ve vergiler 

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