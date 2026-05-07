 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD...

ABD Çin, Tayvan ve Türkiye’den ithal teneke ürünlerine vergi soruşturması başlattı

Perşembe, 07 Mayıs 2026 09:56:00 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı Çin, Tayvan ve Türkiye’den ithal teneke levhanın normal değerlerin altından satılıp satılmadığını tespit etmek üzere antidamping vergisi soruşturması açtığını açıkladı.

Soruşturmanın açılması için başvuruyu 9 Nisan tarihinde US Steel Corporation ve United Steelworkers sendikası yaptı.

Başvuranlar tahmini damping marjlarının Çin için %202,02-1.077,08, Tayvan için %152,15-160,37 ve Türkiye için %190,95-192,91 seviyelerinde yer aldığını öne sürdü. Çin için 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki dönem, Tayvan ve Türkiye içinse 1 Nisan 2025-31 Mart 2026 tarihleri arasındaki dönem incelenecek.

Soruşturmaya konu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde alaşımsız olarak 7210.11.0000, 7210.12.0000, 7210.50.0020, 7210.50.0090, 7212.10.0000 ve 7212.50.0000, alaşımlı olarak ise 7225.99.0090 ve 7226.99.0180 kodları altında yer alıyor.

Bununla birlikte Çin’den ithal malzemeye yönelik telafi edici vergi soruşturması da devam ediyor.


Etiketler: Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

ABD İngiltere’den ithal soğuk rulo saca yönelik incelemeyi geri çekti

21 Nis | Çelik Haberler

ABD Güney Kore çıkışlı boyuna kesme levhaya yönelik nihai antidamping marjlarını açıkladı

20 Nis | Çelik Haberler

ABD altı ülkeden ithal silisli saca yönelik dönem sonu incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı

17 Nis | Çelik Haberler

ABD, Çin, Tayvan ve Türkiye’den ithal teneke ürünlerine soruşturma başlattı

13 Nis | Çelik Haberler

ABD Güney Kore’den ithal sıcak rulo saca yönelik telafi edici vergi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

13 Nis | Çelik Haberler

ABD Japonya’dan ithal sıcak rulo saca yönelik antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

10 Nis | Çelik Haberler

ABD Toyo Kohan’dan ithal nikel kaplamalı yassı çelikte damping olmadığına karar verdi

13 Mar | Çelik Haberler

ABD Güney Kore’den ithal soğuk rulo saca yönelik telafi edici vergi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

06 Mar | Çelik Haberler

ABD Dillinger’den ithal boyuna kesme levhada damping olmadığına karar verdi

05 Mar | Çelik Haberler

ABD Tata Steel Ijmuiden’den ithal sıcak rulo saca nihai antidamping vergisi getirdi

04 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis