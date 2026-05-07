ABD Çin, Tayvan ve Türkiye’den ithal teneke ürünlerine vergi soruşturması başlattı

ABD Ticaret Bakanlığı Çin, Tayvan ve Türkiye’den ithal teneke levhanın normal değerlerin altından satılıp satılmadığını tespit etmek üzere antidamping vergisi soruşturması açtığını açıkladı.

Soruşturmanın açılması için başvuruyu 9 Nisan tarihinde US Steel Corporation ve United Steelworkers sendikası yaptı.

Başvuranlar tahmini damping marjlarının Çin için %202,02-1.077,08, Tayvan için %152,15-160,37 ve Türkiye için %190,95-192,91 seviyelerinde yer aldığını öne sürdü. Çin için 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki dönem, Tayvan ve Türkiye içinse 1 Nisan 2025-31 Mart 2026 tarihleri arasındaki dönem incelenecek.

Soruşturmaya konu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde alaşımsız olarak 7210.11.0000, 7210.12.0000, 7210.50.0020, 7210.50.0090, 7212.10.0000 ve 7212.50.0000, alaşımlı olarak ise 7225.99.0090 ve 7226.99.0180 kodları altında yer alıyor.

Bununla birlikte Çin’den ithal malzemeye yönelik telafi edici vergi soruşturması da devam ediyor.