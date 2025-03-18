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ABD Borusan’dan ithal yuvarlak kaynaklı boruya nihai antidamping vergisi getirdi

Salı, 18 Mart 2025 11:01:59 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal karbon çelikten yuvarlak kaynaklı standart boruya yönelik 1 Mayıs 2022 ve 30 Nisan 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Türk üreticilerin söz konusu dönemde normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi. Bakanlık, ağırlıklı ortalama damping marjlarını Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş. için %2,75 oranında belirledi.

İncelemenin ön sonuçlarına göre damping marjları %5,67 olarak belirlenmişti.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7306.30.1000, 7306.30.5025, 7306.30.5032, 7306.30.5040, 7306.30.5055, 7306.30.5085 ve 7306.30.5090 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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