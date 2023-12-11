ABD Borusan Boru’dan ithal yuvarlak kaynaklı boruya nihai antidamping vergisi getirdi

ABD Ticaret Bakanlığı Türkiye merkezli Borusan Boru’dan ithal edilen yuvarlak kaynaklı boruya yönelik 1 Mayıs 2021 ve 30 Nisan 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.
Buna göre Borusan Boru’nun inceleme döneminde söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı belirlendi.
Bakanlık şirket için ağırlıklı ortalama damping marjını %5,27 oranında bildirdi.
İncelemenin ön sonuçlarında belirlenen antidamping marjı %5,44 oranında yer alıyordu.
Nihai antidamping vergisi 8 Aralık tarihinden itibaren geçerli.