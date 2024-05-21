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ABD altı çelik ürününe uygulanan 232. Madde vergileri muafiyetini kaldırdı

Salı, 21 Mayıs 2024 13:52:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu, önceki beş geçici nihai kararda çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan 232. Madde vergilerine ilişkin muafiyet sürecinde bazı değişiklikler yaptığı nihai kararını açıkladı.

Böylelikle bakanlık, altısı çelik ve altısı alüminyum üründen oluşan 12 ürünün ithalatına uygulanan 232. Madde vergileri muafiyetini bu ürünleri Genel Onaylı İstisnalar listesinden çıkararak kaldırdı.

Yassı çelik ve profilden oluşan söz konusu altı çelik ürünü Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7211296080, 7209900000, 7216330090, 7209270000, 7216100010 ve 7208380015 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

Yapılan değişiklikler, 1 Temmuz tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika 232. Madde Kota ve Vergiler 

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