ABD, AB’den ithal çeliğe uygulayacağı kotanın detaylarını açıkladı

Çarşamba, 29 Aralık 2021 14:35:35 (GMT+3) | İstanbul

Beyaz Saray, AB’den yapılan çelik ithalatı düzenlemelerine ilişkin bir bildiri yayımladı. Ekim ayında taraflar arasında varılan anlaşma uyarınca, ABD, AB’den ithal edilen çelik ürünlere 232. Madde kapsamında uygulayacağı vergiye tabi kotanın detaylarını açıkladı.

Düzenlemeye göre, yalnızca AB’de eritilip dökülen çelik ürünler kotaya tabi tutulacak.

Başkan Biden, bu önlemlerin, AB’den gerçekleştirilen çelik ithalatını kısıtlayarak ve ABD-AB ortaklığını gelecekteki düzenlemelere olanak sağlayacak şekilde güçlendirerek, çelik ithalatının ulusal güvenliğe tehdidini engellemek için uzun vadeli alternatif bir yol sağlayacağını belirtti.

Taraflar, ticaret çözümleri ve gümrük konularını içeren koordinasyonu genişletme, iki taraflı çelik ve alüminyum ticaretini izleme ve piyasa dışı kapasite fazlasını ele alma konusunda iş birliği yapacak. Devam eden ortaklık yıllık bazda gözden geçirilecek. Buna ek olarak, ABD ve AB, piyasa koşullarını eski haline getirmek ve çelik ile alüminyum üretiminden kaynaklanan karbon yoğunluğunun azaltılmasını desteklemek için küresel çelik ve alüminyum düzenlemelerine ilişkin görüşmeleri 31 Ekim 2023 tarihine kadar sonuçlandırmaya çalışacak.

ABD ayrıca, 2021 yılında yerel pazarda bulunmayan ürünleri AB’den vergisiz olarak ithal etmek için verdiği tüm istisnaları, iki takvim yılı boyunca yenileyecek.

Amerika Demir ve Çelik Enstitüsü Başkanı ve CEO’su Kevin Dempsey, “Vergiye tabi kotanın doğru şekilde uygulanması, çelik ithalatında sektörümüzü baltalayacak ve yerel istihdamı tehlikeye atacak başka bir artışı önlemek için çok önemli,” dedi.