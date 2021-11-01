ABD, AB’den ithal çeliğe 232. Madde önlemleri yerine kota uygulayacak

Pazartesi, 01 Kasım 2021 16:59:00 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) ofisinin açıklamasına göre, ABD ve Avrupa Birliği (AB), küresel çelik ve alüminyum piyasalarında ağırlıklı olarak Çin’den kaynaklanan kapasite fazlası ve piyasa bozulmalarının çalışanlar, üreticiler ve iklim için oluşturduğu ciddi tehdidi göz önünde bulundurarak anlaşmaya vardı. Taraflar, aralarında 2018 yılında uygulanmaya başlanan 232. Madde vergilerinin neden olduğu ticari anlaşmazlığı ortadan kaldırdı.

Bu iş birliğine göre, ABD son kullanıcıların talebini karşılamak için AB’den ithal çelik ve alüminyum ürünlerine 232. Madde vergileri yerine vergiye tabi kota uygulayacak. Ayrıca AB, ABD’den ithal ürünlere uygulanan ek vergileri askıya alacak. ABD ve AB, çelik ve alüminyum sektörlerinin karbon yoğunluğuna ilişkin gelecekteki düzenlemeler konusunda görüşmeler yapacak. Her iki taraf da ticari çözümleri ve gümrük konularını içeren koordinasyonlarını genişletecek ve piyasa dışı kapasite fazlasını ele almak için ek kararlar geliştirmek amacıyla düzenli olarak bir araya gelecek.

Öte yandan, ABD Ticaret Bakanlığı, ABD ve İngiltere’nin, kapasite fazlasının küresel çelik ve alüminyum pazarları üzerindeki etkilerine odaklanarak çelik ve alüminyumla ilgili konularda görüşmeler yaptığını açıkladı. Taraflar, 2020 yılında 250 milyar $’ı aşan mal ve hizmet ticaretiyle birbirlerinin en büyük yatırımcıları konumunda bulunuyor.