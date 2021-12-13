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ABD Almanya’dan ithal boyuna kesme levhaya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Pazartesi, 13 Aralık 2021 12:28:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Almanya’d”n ithal edilen karbon ve alaşımlı çelikten boyuna kesme levhaya yönelik 1 Mayıs 2019 ve 30 Nisan 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Alman şirket Dillinger’in söz konusu inceleme döneminde normal değerin altında satış yapmadığı tespit edildi. 

Bakanlık, ülke için ağırlıklı ortalama damping marjını sıfır olarak belirledi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7208.40.3030, 7208.40.3060, 7208.51.0030, 7208.51.0045, 7208.51.0060, 7208.52.0000, 7211.13.0000, 7211.14.0030, 7211.14.0045, 7225.40.1110, 7225.40.1180, 7225.40.3005, 7225.40.3050, 7226.20.0000 ve 7226.91.5000 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: levha  ABD  Kuzey Amerika  yassı ürünler  kota ve vergiler  |  benzer haberler »


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