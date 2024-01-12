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ABD Almanya’dan ithal boyuna kesme levhaya yönelik damping marjlarını değiştirdi

Cuma, 12 Ocak 2024 14:34:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Almanya’dan ithal karbonlu ve alaşımlı boyuna kesme levhaya yönelik nihai antidamping kararını ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi kararıyla uyuşmaması nedeniyle değiştirdiğini açıkladı.

Böylelikle bakanlık, AG Der Dillinger Hüttenwerke için ağırlıklı ortalama damping marjını %4,99 ve diğer üreticiler için de %20,99 olarak belirledi.

Bakanlık, Almanya’dan ithal söz konusu ürüne yönelik antidamping vergisini ilk olarak 2017 yılının Nisan ayında getirmişti. Ancak aynı yılın Mayıs ayında bakanlık hatalarını düzelttikten sonra 1 Nisan 2015 ve 31 Mart 2016 arasındaki dönemi kapsayan antidamping soruşturmasının düzeltilmiş nihai sonuçlarını açıklamıştı. İnceleme sonucunda Dillinger için damping marjı %5,52, Ilsenburger Grobblech GmbH, Salzgitter Mannesmann Grobblech GmbH, Salzgitter Flachstahl GmbH ile Salzgitter Mannesmann International GmbH için %22,90 ve diğer üreticiler ile ihracatçılar için de %21,04 olarak belirlenmişti. Bununla birlikte 2019 yılının Mayıs ayında Dillinger ve Salzgitter, bakanlığın nihai kararına karşı çıkmış ve inceleme yapılması için başvuruda bulunmuştu.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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