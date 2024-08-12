 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD...

ABD Al Jazeera’dan ithal kaynaklı boruya geçici antidamping vergisi getirdi

Pazartesi, 12 Ağustos 2024 12:01:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Umman merkezli Al Jazeera Steel Products Co.’dan ithal yuvarlak kaynaklı boruya yönelik antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Aralık 2021 ve 30 Kasım 2022 tarihleri arasındaki dönemde Al Jazeera’nın söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı tespit edildi. Bakanlık şirket için ağırlıklı ortalama damping marjını %0,61 olarak belirledi.

Söz konusu ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7306.19.1010, 7306.19.1050, 7306.19.5110, 7306.19.5150, 7306.30.1000, 7306.30.5015, 7306.30.5020, 7306.30.5025, 7306.30.5032, 7306.30.5040, 7306.30.5055, 7306.30.5085, 7306.30.5090, 7306.50.1000, 7306.50.5030, 7306.50.5050 ve 7306.50.5070 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Suudi East Pipes ile Esnad Al-Turuq boru tedarik anlaşmaları imzaladı

12 Ağu | Çelik Haberler

Borusan Boru’nun net kârı ilk yarıda düşerken satış geliri yükseldi

12 Ağu | Çelik Haberler

Meksikalı Achv Aceros ERW boru tesisi için Danieli’yi tercih etti

12 Ağu | Çelik Haberler

TenarisSaudiSteelPipes Aramco’ya petrol ve doğal gaz borusu tedarik etmek üzere sözleşme imzaladı

09 Ağu | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları zayıf talep ve maliyetlerin düşmesi nedeniyle aşağı yönlü

08 Ağu | Boru

Hint Welspun Corp’un net kârı birinci çeyrekte %50 yükseldi

08 Ağu | Çelik Haberler

ABD Interpipe’tan ithal OCTG boruya geçici antidamping vergisi getirdi

08 Ağu | Çelik Haberler

Tosyalı Holding İspanya’da spiral boru kapasitesini artırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor

08 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’den iç ve dış piyasalara verilen kutu profil fiyatları aşağı yönlü

07 Ağu | Boru

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları değişmedi, yerel talepte toparlanma yok

07 Ağu | Boru





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis