ABD Al Jazeera’dan ithal kaynaklı boruya geçici antidamping vergisi getirdi

ABD Ticaret Bakanlığı, Umman merkezli Al Jazeera Steel Products Co.’dan ithal yuvarlak kaynaklı boruya yönelik antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Aralık 2021 ve 30 Kasım 2022 tarihleri arasındaki dönemde Al Jazeera’nın söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı tespit edildi. Bakanlık şirket için ağırlıklı ortalama damping marjını %0,61 olarak belirledi.

Söz konusu ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7306.19.1010, 7306.19.1050, 7306.19.5110, 7306.19.5150, 7306.30.1000, 7306.30.5015, 7306.30.5020, 7306.30.5025, 7306.30.5032, 7306.30.5040, 7306.30.5055, 7306.30.5085, 7306.30.5090, 7306.50.1000, 7306.50.5030, 7306.50.5050 ve 7306.50.5070 kodları altında yer alıyor.