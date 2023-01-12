ABD 11 ülkeden ithal boyuna kesme levhaya telafi edici vergi uygulamaya devam edecek

ABD Uluslararası Ticaret komisyonu, Çin ve Güney Kore’den ithal karbon ve alaşımlı çelikten boyuna kesme levhaya uygulanan mevcut telafi edici vergi beraberinde Avusturya, Belçika, Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Afrika, Güney Kore, Tayvan ve Türkiye’den ithal aynı ürüne uygulanan mevcut antidamping vergisinin kaldırılmasının öngörülebilir süre zarfında maddi kaybın devamına veya tekrarına yol açabileceğini belirledi.
Komisyonun aldığı karar sonucunda söz konusu ülkelerden ithal karbon ve alaşımlı çelikten boyuna kesme levhaya uygulanan vergiler devam ettirilecek.
Öte yandan Brezilya’dan ithal aynı ürüne uygulanan antidamping vergisinin kaldırılmasının öngörülebilir süre zarfında maddi kaybın devamına veya tekrarına yol açmayabileceğinde karar kılındı. Böylelikle Brezilya’dan ithal karbon ve alaşımlı çelikten boyuna kesme levhaya uygulanan mevcut verginin kaldırılmasına karar verildi.