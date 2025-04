AB üç ülkeden ithal sıcak rulo saca geçici antidamping vergisi getirdi

Avrupa Komisyonu, Mısır, Hindistan, Japonya ve Vietnam’dan ithal alaşımsız veya diğer alaşımlı sıcak rulo saca yönelik 1 Nisan 2023 ve 31 Mart 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi soruşturmasının ön sonuçlarını açıkladı.

Komisyon, dampingli ithalatın iç piyasada daha fazla maddi zarara yol açmasını engellemek amacıyla geçici antidamping vergisi uygulama kararı aldı.

Böylelikle geçici antidamping vergileri, Ezz Steel ve diğer Mısırlı şirketler için %12,8, Tokyo Steel için %6,9, Daido Steel ve JFE Steel için %32,9 Nippon Steel ve diğer Japon şirketler için %42,5, Formosa Ha Tinh Steel için %12,1 ve Hoa Phat Dung Quat Steel için sıfır olarak hesaplandı. Ayrıca vergilerin altı ay süreliğine geçerli olacağı bildirildi. Söz konusu vergilerin geriye dönük olarak uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin henüz bir karara varılmadı.

Öte yandan komisyon, Hindistan’dan ithal söz konusu ürünlere yönelik incelemeyi iptal etmeyi planlıyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere komisyon, söz konusu dönemde Hindistan’dan yapılan sıcak rulo sac ithalatında dampinge rastlamadığından Hint üreticiler için geçici antidamping vergisi önerisinde bulunmamıştı.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 90, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, 7226 91 91 ve 7226 91 99 kodları altında kayıtlı bulunuyor.