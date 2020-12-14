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AB metalik kaplamalı sac için kota hacimlerinde değişiklik yaptı

Pazartesi, 14 Aralık 2020 17:54:33 (GMT+3)   |   Brescia
       

Ekim ayı sonunda İngiltere için ayrı çelik ithalat kotaları açıklayan Avrupa Komisyonu, kota hacimlerinde yeni değişikliklere gitti.

2021 yılının ilk altı ayında geçerli olacak kota hacimleri için yeniden hesaplamalar yapıldığı bildirildi. Daha önce yapılan hesaplamalarda yapılan bir hata olduğunun Komisyon’a bildirilmesinin ardından yeniden hesaplamalar yapan Komisyon, 4A ve 4B kategorilerinde bulunan metalik kaplamalı saclar için hacimleri revize etti. Böylece diğer ülkeler kategorisi için kota hacimleri artırılırken, bazı ülkelere tahsis edilen hacimlerde ise küçük düşüşler görüldü.

Ürün

Ülkeler

Hacim (11 Aralık)

Hacim (30 Ekim)

4A

Güney Kore

33.348,41

39.510,61

Hindistan

47.668,75

47.680,98

İngiltere

31.421,28

31.421,28

Diğer ülkeler

422.84,90

494.985,15

4B

Çin

113.954,34

114.029,36

Güney Kore

147.892,93

141.730,73

Hindistan

68.061,78

68.049,55

İngiltere

31.421,28

31.421,28

Diğer ülkeler

95.360,86

22.485,59

Etiketler: kota ve vergiler  çelik üretimi  yassı ürünler  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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