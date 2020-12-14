AB metalik kaplamalı sac için kota hacimlerinde değişiklik yaptı

Pazartesi, 14 Aralık 2020 17:54:33 (GMT+3) | Brescia

Ekim ayı sonunda İngiltere için ayrı çelik ithalat kotaları açıklayan Avrupa Komisyonu, kota hacimlerinde yeni değişikliklere gitti.

2021 yılının ilk altı ayında geçerli olacak kota hacimleri için yeniden hesaplamalar yapıldığı bildirildi. Daha önce yapılan hesaplamalarda yapılan bir hata olduğunun Komisyon’a bildirilmesinin ardından yeniden hesaplamalar yapan Komisyon, 4A ve 4B kategorilerinde bulunan metalik kaplamalı saclar için hacimleri revize etti. Böylece diğer ülkeler kategorisi için kota hacimleri artırılırken, bazı ülkelere tahsis edilen hacimlerde ise küçük düşüşler görüldü.