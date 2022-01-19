EUROFER beş ülkeden ithal silisli sacda antidamping vergisinin devam etmesini destekliyor

Çarşamba, 19 Ocak 2022 14:37:29 (GMT+3) | Brescia

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), beş ülkeden ithal taneleri yönlendirilmiş silisli saca uygulanan antidamping vergisinin devam ettirilmesi kararından memnuniyet duyduğunu belirtti.

EUROFER tarafından yapılan açıklamada, “Taneleri yönlendirilmiş silisli sac dünyada sadece 20 üreticinin ürettiği çok özel bir ürün. Söz konusu üreticilerin dördü Avrupa Birliği’nde yer alıyor. Aynı zamanda, trafo çekirdeklerinin üretiminde, AB’nin elektrik şebekesinin genişletilmesinde ve e-mobilite sektörünün geliştirilmesinde de önemli bir rol oynuyor. Avrupalı taneleri yönlendirilmiş silisli sac üreticileri Asya, Rusya ve ABD’den yapılan ithalatın dampinge yol açmasından ötürü uzun yıllar maddi zarara uğradı,” sözlerine yer verildi.

EUROFER Genel Müdürü Axel Eggert ise, “AB’nin enerji güvenliği ve iklim hedefleri ancak taneleri yönlendirilmiş silisli sac piyasasının güçlendirilmesiyle sağlanabilir. Bahsi geçen ürünün stratejik öneme sahip yüksek kaliteli bir ürün olduğu söylenebilir. Bu nedenle, Avrupa Birliği taneleri yönlendirilmiş silisli sac arzında Asya, Rusya ve ABD’de yer alan üreticilerden yapılacak ithalata bağımlı olamaz,” yorumunu yaptı.