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AB beş ülkeden ithal silisli saca antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Pazartesi, 17 Ocak 2022 17:11:31 (GMT+3)   |   Brescia
       

Avrupa Komisyonu, yaptığı dönem sonu incelemesinin ardından Çin, Japonya, Güney Kore, Rusya ve ABD’den ithal taneleri yönlendirilmiş silisli saca antidamping vergisi uygulamaya devam edileceğini duyurdu.

Dönem sonu incelemesi, antidamping vergisinin kaldırılmasının dampingin devamına veya tekrarına yol açacağı ve AB piyasasına zarar vereceği gerekçesiyle Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yapılan başvuru üzerine 29 Temmuz 2020 tarihinde başlatılmıştı.

Söz konusu vergi, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde ex 7221.11.00 ve ex 7226.11.00 kodları altında kayıtlı bulunan ve kalınlığı 0,16 mm üzerinde yer alan ürünlere uygulanıyor. Çin’den ithal ürünlere %21,5-36,6, Japonya, Güney Kore, Rusya ve ABD’den ithal ürünlere ise sırasıyla %35,9-39, %22,5, %21,6 ve %22 oranlarında antidamping vergisi uygulanacak.


Etiketler: kota ve vergiler  yassı ürünler  Avrupa Birliği  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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