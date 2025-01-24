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AB’de üç ülkeden ithal paslanmaz sıcak rulo saca uygulanan antidamping vergilerinin süresi doluyor

Cuma, 24 Ocak 2025 12:21:01 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu, Çin, Endonezya ve Tayvan’dan ithal paslanmaz sıcak rulo saca uygulanan antidamping vergilerinin, inceleme başlatılmadığı takdirde 8 Ekim 2025 tarihinde sona ereceğini açıkladı.

Komisyon, AB'li üreticilerin en geç üç ay içerisinde önlemin sona ermesinin, damping ve zararın devamı veya tekrarı ile sonuçlanabileceğine dair yeterli kanıt içeren yazılı bir dönem sonu incelemesi talebinde bulunabileceklerini belirtti.

Antidamping vergileri Endonezya için %17,7, Tayvan için %4,1 ve %7,5, Çin için ise %57,1-106,5 aralığındaki oranlarda yer alıyor.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Yassı Ürünler Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

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