AB’de üç ülkeden ithal paslanmaz sıcak rulo saca uygulanan antidamping vergilerinin süresi doluyor

Avrupa Komisyonu, Çin, Endonezya ve Tayvan’dan ithal paslanmaz sıcak rulo saca uygulanan antidamping vergilerinin, inceleme başlatılmadığı takdirde 8 Ekim 2025 tarihinde sona ereceğini açıkladı.

Komisyon, AB'li üreticilerin en geç üç ay içerisinde önlemin sona ermesinin, damping ve zararın devamı veya tekrarı ile sonuçlanabileceğine dair yeterli kanıt içeren yazılı bir dönem sonu incelemesi talebinde bulunabileceklerini belirtti.

Antidamping vergileri Endonezya için %17,7, Tayvan için %4,1 ve %7,5, Çin için ise %57,1-106,5 aralığındaki oranlarda yer alıyor.