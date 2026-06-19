Voestalpine 2030’a kadar Donawitz tesisinde tamamen elektrik ark ocaklı çelik üretimine geçmeyi hedefliyor

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine, Donawitz tesisinde karbonsuz çelik üretim faaliyetlerini daha da genişletmeyi planladığını ve 2030 yılına kadar tesiste tamamen elektrikli ark ocağı bazlı üretime geçmeyi hedeflediğini duyurdu.

Şirket stratejisinin, 2027 yılında devreye alınması planlanan elektrik ark ocağının mevcut yüksek fırın operasyonlarıyla birlikte faaliyet göstermesine dayandığı belirtildi. Voestalpine, bu dönüşüm sayesinde tesisteki yüksek fırınlardan birini en erken 2029 yılında devre dışı bırakacağını aktardı.

Düşük emisyonlu çelik kapasitesi artırılacak

Finansmanla ilgili diğer sorunların çözüme kavuşması şartıyla Voestalpine, projenin bir sonraki aşaması kapsamında 2030 yılına kadar yaklaşık 100 milyon € yatırım yapmayı planladığını ifade etti. İnşası devam eden elektrik ark ocağının 2027 yılından itibaren yıllık yaklaşık 850.000 mt düşük emisyonlu çelik üretimi gerçekleştirmesinin ve planlanan kapasite artışının ardından yıllık üretim kapasitesinin 2030 yılına kadar 1,5 milyon mt’a çıkmasının beklendiğini dile getirdi. Onaylanan yatırım bütçesinin, elektrik tedarik sisteminin geliştirilmesi, üçüncü bir ikincil metalurji hattının kurulması ve hurda lojistik altyapısının genişletilmesi amacıyla kullanılacağını vurguladı.

Voestalpine, genişleme projesinin 2030’dan itibaren Donawitz tesisindeki emisyonları 2019 seviyelerine kıyasla %90’ın üzerinde azaltacağının altını çizdi. Uzun vadeli dönüşüm planı kapsamında tesisteki iki yüksek fırın ve sinterleme tesisinin de kademeli olarak devreden çıkarılacağına dikkat çekti.

Greentec programı planlandığı gibi ilerliyor

Şirket, inşaatın ve teknik çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini paylaştı. 2025 yılında tamamlanan önemli aşamalar arasında elektrik ark ocaklı tesisin inşasının yanı sıra elektrik ve hammadde tedarik altyapısının kurulumunun yer aldığı belirtildi. 2026 yılı için belirlenen başlıca hedeflerin ise ana ekipman montajı, aynı zamanda elektrik ve hurda tedarik sistemlerinin devreye alınmasının olduğu vurgulandı.

Donawitz projesinin, Voestalpine’in Avusturya’nın en büyük iklim koruma girişimi olarak tanımladığı Greentec Steel programının bir parçasını oluşturduğunun altı çizildi. Şirket, yenilenebilir elektrikle çalışan elektrik ark ocaklarını üretim süreçlerine entegre ederek 2029 yılına kadar toplam karbon emisyonlarında 2019 seviyelerine kıyasla %30’a varan düşüş sağlamayı hedeflediğini ve bu seviyenin yıllık yaklaşık 4 milyon mt karbondioksit emisyonuna karşılık geldiğini kaydetti. Ayrıca Greentec steel programının ilk aşaması için öngörülen toplam yatırım tutarının yaklaşık 1,5 milyar € seviyesinde olduğunu da bildirdi.