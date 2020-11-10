6,6 milyar $’lık Mariana barajı davası düşürüldü

Salı, 10 Kasım 2020 12:23:33 (GMT+3) | Sao Paulo

Reuters tarafından yapılan habere göre, BHP Billiton’a Brezilya’daki Mariana barajındaki faciaya yönelik açılan 6,6 milyar $ değerindeki dava düşürüldü.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, Temmuz ayında Manchester’da açılan toplu davaya 200.000 davacı dahil olmuştu. Davacılar, BHP Billiton’ın güvenlik uyarılarını reddettiğini ve göçmeye erkenden işaret eden çatlakları görmezden geldiğini ileri sürdü.

Hakim, mahkemedeki diğer mevcut süreçlerin “suistimal edilmesine” yol açabileceği gerekçesiyle davayı düşürdü.