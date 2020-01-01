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< Yassı Ürünler ve Slab

Tokyo Steel Haziran’da yalnızca kalın levha fiyatlarını artırdı, diğer ürünlerin fiyatı sabit

Haziran ayında Japon çelik üreticisi Tokyo Steel, geçen ayki keskin artışın ardından çoğu ürünü için fiyatlarını değiştirmedi.

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