NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Haziran ortasında %4,6 düştü

Cuma, 24 Haziran 2022 10:35:51 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Haziran ayı ortasında (11-20 Haziran), Haziran başına (1-10 Haziran) kıyasla 218,8 RMB/mt (32,7$/mt) veya %4,6 düşerek 4.502,6 RMB/mt (672$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak sac, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları Haziran başına kıyasla sırasıyla %3,8, %2,5 ve %3,7, %0,8 ve %3,1 düşüş kaydetti.

1$ = 6,70 RMB