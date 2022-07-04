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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Haziran sonunda %6,6 düştü

Pazartesi, 04 Temmuz 2022 09:48:28 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Haziran ayı sonunda (21-30 Haziran), Haziran ortasına (11-20 Haziran) kıyasla 299,4 RMB/mt (44,7$/mt) veya %6,6 düşerek 4.204,2 RMB/mt (627$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak sac, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları Haziran ortasına kıyasla sırasıyla %6,4, %6,3, %6,8, %2,8 ve %7,1 düşüş kaydetti.


Etiketler: Boru Profil Levha Sıcak Sac İnşaat Demiri Filmaşin Uzun Ürünler Borular Yassı Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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