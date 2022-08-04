NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Temmuz sonunda %0,8 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Temmuz ayı sonunda (21-31 Temmuz), Temmuz ortasına (11-20 Temmuz) kıyasla 30,9 RMB/mt (4,6$/mt) veya %0,8 artarak 3.966,8 RMB/mt (587$/mt) seviyesine yükseldiği belirtildi.
Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin fiyatları Temmuz ortasına kıyasla %0,6 artarken, orta kalınlıkta levha, sıcak rulo sac, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları aynı döneme kıyasla sırasıyla %2,9, %1,5, %3,4 ve %2,7 düşüş kaydetti.
1$ = 6,7636 RMB