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Severstal Ocak üretimli sıcak sac ihracat satışlarını kapattı

AB’den gelen iyi sıcak sac talebini değerlendiren Rusya merkezli Severstal, yakın zaman önce Ocak üretimli ihracat arzının tamamını bitirdi.

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