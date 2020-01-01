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Severstal Şubat üretimli sıcak sac ihracatına yeni rekor seviyeden başladı

Rus çelik üreticisi Severstal, Avrupa’dan gelen talebin de desteğiyle sıcak sac ihracat fiyatlarında yeni rekora ulaştı.

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