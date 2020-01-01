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Severstal sıcak sac ihracat satış fiyatlarında yeni yüksek seviyeyi gördü

Rus çelik üreticisi Severstal talebin pozitif ve stokların düşük olduğu Avrupa’ya sıcak sac satışı yapmaya odaklanmaya devam ediyor.

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