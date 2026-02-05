 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Ukraynalı...

Ukraynalı Zaporizhkoks’un kok üretimi savaş koşulları nedeniyle 2026’nın Ocak ayında düştü

Perşembe, 05 Şubat 2026 11:19:09 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı başlıca çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu olan kok üreticisi Zaporizhkoks, 2026 yılının Ocak ayına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda Zaporizhkoks’un yüksek fırın kalite kok üretimi yıllık %19,7 düşüşle 59.700 mt seviyesine indi.

Bu yıl Ocak ayında üretimde yıllık bazda görülen düşüş; Ukrayna’nın liman ve ulaştırma altyapısının bombardımana maruz kalması nedeniyle kömür konsantresi tedarikinin azalması, hammadde sevkiyatının zorlaşması ve üretim birimlerinin faaliyetlerini sınırlayan elektrik kesintilerinden kaynaklanıyor.


Etiketler: Ukrayna BDT Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Ukrayna elektrometalürji sektörü enerji maliyeti baskıları nedeniyle hükümetten önlem talep etti

29 Oca | Çelik Haberler

Ferrexpo’nun üretimi savaş kaynaklı zorluklar nedeniyle 2025’te azaldı

14 Oca | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhkoks 2025’i üretiminde artışla kapattı

06 Oca | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhkoks’un üretimi 2025’in Kasım ayında %6,9 arttı

04 Ara | Çelik Haberler

Ukraynalı Sukha Balka yeni demir cevheri blokunu devreye aldı

24 Kas | Çelik Haberler

Metinvest’in çelik, pik demir ve kütük üretimi üçüncü çeyrekte arttı, nihai mamul üretimi düştü

12 Kas | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhkoks’un üretimi 2025’in Ocak-Ekim döneminde yükseldi

04 Kas | Çelik Haberler

Ukraynalı Sukha Balka demir cevheri çıkartmak için iki yeni blok hazırladı

13 Eki | Çelik Haberler

Ferrexpo’nun üretimi tek peletleme hattına rağmen 2025’in üçüncü çeyreğinde arttı

09 Eki | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhkoks’un üretimi 2025’in Eylül ayında %8,2 arttı

03 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis