Ukraynalı Zaporizhkoks’un kok üretimi savaş koşulları nedeniyle 2026’nın Ocak ayında düştü

Ukraynalı başlıca çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu olan kok üreticisi Zaporizhkoks, 2026 yılının Ocak ayına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda Zaporizhkoks’un yüksek fırın kalite kok üretimi yıllık %19,7 düşüşle 59.700 mt seviyesine indi.

Bu yıl Ocak ayında üretimde yıllık bazda görülen düşüş; Ukrayna’nın liman ve ulaştırma altyapısının bombardımana maruz kalması nedeniyle kömür konsantresi tedarikinin azalması, hammadde sevkiyatının zorlaşması ve üretim birimlerinin faaliyetlerini sınırlayan elektrik kesintilerinden kaynaklanıyor.