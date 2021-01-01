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Pakistanlı soğuk sac ve galvanizli sac üreticileri fiyatlarını artırdı

Pakistanlı soğuk sac ve galvanizli sac üreticileri 1 Eylül’de iç piyasaya verdikleri fiyatları artırdıklarını açıkladı.

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