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Pakistan’da soğuk sac ve galvanizli sac fiyatları daha da arttı

Pakistanlı soğuk sac ve galvanizli sac üreticileri fiyatlarını yeniden yukarı yönlü revize etti.

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