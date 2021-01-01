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Küresel piyasa Çin’in sıcak sac ihracatını izliyor, fiyatlar daha da düşebilir

Çin çıkışlı sıcak sac teklifleri geçtiğimiz haftanın sonunda düştü.

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