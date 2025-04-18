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Çin’in çelik çubuk ihracatı Ocak-Mart döneminde %48,5 arttı

Cuma, 18 Nisan 2025 13:36:18 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in çelik çubuk ihracatı bu yılın Ocak-Mart döneminde yıllık %48,5 artışla 4,12 milyon mt, filmaşin ihracatı ise yıllık %7,8 artışla 660.000 mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, ülkenin köşebent/U profil ihracat hacmi yıllık %24,4 artışla 1,62 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Mart ayında, Çin’in çelik çubuk ihracatı aylık %28,7 ve yıllık %44,4 artışla 1,66 milyon mt; filmaşin ihracatı aylık %92,9 artışla ve yıllık %17,8 artışla 270.000 mt ve köşebent/U profil ihracatı aylık %44,2 ve yıllık %16,9 artışla 620.000 mt seviyelerinde yer aldı. 


Etiketler: Levha Sıcak Sac Yassı Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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