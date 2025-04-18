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Çin’de çelik sac ve levha ihracatı ilk çeyrekte %2,8 azaldı

Cuma, 18 Nisan 2025 11:16:49 (GMT+3)   |   Şanghay

Gümrük verilerine göre Ocak-Mart döneminde Çin’in çelik sac ve levha ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,8 düşüşle 10,91 milyon mt olarak kaydedildi.

Yalnızca Mart ayında Çin’in çelik sac ve levha ihracatı yıllık bazda %4,9 düşüş ve aylık %23,2 artışla 6,53 milyon mt seviyesinde yer aldı. 

Nisan ayında ABD’nin Çin’e yüksek ithalat vergileri getirmesi sebebiyle piyasa görünümü kötüye gitti ve kısa vadede ülkenin çelik sac ve levha ihracatını olumsuz etkilemesi bekleniyor. 

SteelOrbis verilerine göre, Mart ayında Çin'in sıcak sac ihracat fiyatları dalgalı bir seyir izledi. Ay boyunca en yüksek fiyat seviyesi 1-3 Mart tarihleri ​​arasında 480$/mt FOB, en düşük seviye ise 18-24 Mart tarihleri ​​arasında 473$/mt FOB olarak kaydedildi.


Etiketler: Sıcak Sac Levha Yassı Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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