MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 2025 yılının 28 Temmuz-4 Ağustos döneminde geriledi

Çin Ticaret Bakanlığı (MOC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin toplam ortalama nihai mamul fiyatlarının 28 Temmuz-4 Ağustos döneminde sınırlı bir aralıkta dalgalandığını belirtti.
Söz konusu haftada ortalama sıcak şerit ve inşaat demiri fiyatları sırasıyla %0,8 ve %0,4 düşüş kaydederken, U profil fiyatları haftalık %0,8 yükseldi.
Aynı süre zarfında ortalama koklaşabilir taş kömürü ve termal kömür fiyatları sırasıyla %1,8 ve %0,3 artarken, dumansız parça kömür fiyatları yatay seyretti.
1$ = 7,1405 RMB