Çin’in sıcak rulo sac üretimi Ocak-Mart döneminde %8,8 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, sıcak rulo sac üretimi Ocak-Mart döneminde %8,8 artışla 57,4 milyon mt seviyesine çıktı.

Söz konusu dönemde, ülkenin soğuk rulo sac üretimi ise yıllık %7,3 artışla 11,86 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Sadece Mart ayında ise Çin’in sıcak ve soğuk rulo sac üretimi sırasıyla yıllık bazda %8,5 ve %8,1 artarak 20,2 milyon mt ve 4,7 milyon mt oldu.

Mart ayında Çin iç piyasasında sıcak rulo sac fiyatları önce düşüş kaydetti, ardından yükseldi ve sonrasında sınırlı bir aralıkta dalgalı seyir izledi. En yüksek fiyat seviyesi 3.555 RMB/mt (494$/mt) ile 14 Mart tarihinde, en düşük seviye ise 3.450 RMB/mt (479$/mt) ile 11 Mart tarihinde kaydedildi.