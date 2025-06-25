Huaxinyuan Steel’in 700.000 mt’luk sıcak haddeleme hatları sıcak yükleme testlerini geçti

Shanxi eyaletinde faaliyet gösteren Çinli çelik üreticisi Huaxinyuan Steel, her biri yıllık 700.000 mt kapasiteli iki sıcak haddeleme hattının sıcak yükleme testlerini başarıyla tamamladığını açıkladı.

Birinci sınıf ekipmanlara ve sürekli döküm ile doğrudan haddeleme teknolojisine sahip olan yeni hatlar, ileri seviye bilgi teknolojileriyle donatılmış durumda. Böylece vasıflı çelik, yüksek kalite çelik ve diğer çelik ürünler üretilirken daha düşük karbon salımı gerçekleşiyor. Dolayısıyla projenin gelişim potansiyeli oldukça yüksek görülüyor.