 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Huaxinyuan...

Huaxinyuan Steel’in 700.000 mt’luk sıcak haddeleme hatları sıcak yükleme testlerini geçti

Çarşamba, 25 Haziran 2025 12:04:53 (GMT+3)   |   Şanghay

Shanxi eyaletinde faaliyet gösteren Çinli çelik üreticisi Huaxinyuan Steel, her biri yıllık 700.000 mt kapasiteli iki sıcak haddeleme hattının sıcak yükleme testlerini başarıyla tamamladığını açıkladı.

Birinci sınıf ekipmanlara ve sürekli döküm ile doğrudan haddeleme teknolojisine sahip olan yeni hatlar, ileri seviye bilgi teknolojileriyle donatılmış durumda. Böylece vasıflı çelik, yüksek kalite çelik ve diğer çelik ürünler üretilirken daha düşük karbon salımı gerçekleşiyor. Dolayısıyla projenin gelişim potansiyeli oldukça yüksek görülüyor.


Etiketler: Sıcak Sac Yassı Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de temel nihai mamul stokları 2025'in Haziran ortasında %1,3 düştü

24 Haz | Çelik Haberler

Romanya’da spot yassı mamul fiyatları değişmedi, piyasa temkinli

20 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de spot soğuk sac fiyatları düşerken, sıcak sac fiyatları cansız talep nedeniyle yatay

19 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Nisan ayında aylık %12,2 azaldı

17 Haz | Çelik Haberler

Liberty Galati yüksek fırınındaki arıza sebebiyle üretimine yeniden ara verdi, Romanya'da sıcak sac fiyatları yatay

13 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye spot yassı mamul piyasası tatilin ardından sessiz ancak sıcak sac fiyatları baskı altında

12 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya’da spot yassı mamul fiyatları yatay seyrediyor

30 May | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de spot yassı mamul fiyatları halen baskı altında

29 May | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya’da spot yassı mamul fiyatları yatay, satışlar bir miktar toparlandı

23 May | Yassı Ürünler ve Slab

Baoshan Iron & Steel yeni taneleri yönlendirilmemiş silisli çelik ürünlerini piyasaya sürdü

23 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis