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Çin çıkışlı levha fiyatları, yerel fiyatların 125$/mt artmasıyla keskin bir şekilde yükseldi

10 Mayıs itibarıyla Çin’den dış piyasalara verilen çelik levha teklifleri Haziran sevkiyatlı olmak üzere 940-950$/mt FOB aralığında duyuldu.

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