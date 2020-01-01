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Çin çıkışlı levha fiyatları, satıcıların ihracat vergisi iadesi düşüşüne bağlı potansiyel riskleri üstlenmesi nedeniyle arttı

19 Nisan itibarıyla Çin’den dış piyasalara verilen çelik levha teklifleri, Haziran sevkiyatlı olmak üzere 850-870$/mt FOB aralığında yer alıyor.

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