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Çin’de çelik sac ve levha ihracatı Ocak-Şubat döneminde %1,6 düştü

Çarşamba, 19 Mart 2025 10:03:00 (GMT+3)   |   Şanghay

Ocak-Şubat döneminde Çin’in çelik sac ve levha ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %1,6 düşüşle 10,91 milyon mt olarak kaydedildi.

Yalnızca Şubat ayında Çin’in çelik sac ve levha ihracatı yıllık bazda %3,5 artarak 5,3 milyon mt seviyesinde yer aldı. 

SteelOrbis verilerine göre, Şubat ayında Çin'in sıcak sac ihracat fiyatları, önce Çin Yeni Yılı tatilinin etkisiyle yatay seyretti, ancak ayın ilerleyen günlerinde bir miktar yükseldi. Ay boyunca en yüksek fiyat seviyesi 18-28 Şubat tarihleri ​​arasında 480$/mt FOB, en düşük seviye ise 1-17 Şubat tarihleri ​​arasında 475$/mt FOB olarak kaydedildi.


Etiketler: Sıcak Sac Levha Yassı Ürünler Çin Uzak Doğu 

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