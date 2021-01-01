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Çin çıkışlı levha fiyatları baskı altında, ama iç piyasadaki artışın desteğiyle sabit kaldı

Bugün itibarıyla, Çin çıkışlı çelik levha teklifleri 30 Ağustos tarihine kıyasla yatay seyrederek Kasım ayı sevkiyatlı olmak ...

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