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Çin çıkışlı çelik levha fiyatları bir kez daha düştü

Çin’den dış piyasalara verilen çelik levha fiyatları, Ocak ayı sevkiyatlı olmak üzere 880-890$/mt FOB aralığında yer almaya başladı.

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