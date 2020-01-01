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< Yassı Ürünler ve Slab

Asya’da slab fiyatları hızla yükselen sıcak sac piyasasını yakalamaya çalışıyor

Geçtiğimiz hafta Asya piyasalarında ithal slab fiyatları, bölgedeki sıcak sac piyasasındaki hızlı yükselişi yakalayabilmek için 50$/mt daha arttı.

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