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< Uzun Ürünler ve Kütük

Talepteki yavaşlama Çin’de kütük fiyatları üzerinde baskı kurdu, vadeli fiyatlar düşüş gösterdi

Çin’de yerel ve ithal kütük piyasasına yönelik beklentilerin daha da kötüleşmesi kütük talebi üzerinde baskı kuracak.

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