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Küresel kütük piyasasına bakış: Çin 30$/mt artan bağlantı fiyatlarıyla piyasada hakimiyet kurdu

Çin ithal kütük piyasası bu hafta, farklı yakın ve uzak tedarikçilerden yapılan birçok bağlantıyla öne çıktı.

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