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BDT çıkışlı kütük fiyatları Çin’e yapılan bağlantılarda fiyatların yükselmesiyle arttı

BDT kütük ihracat piyasasında bu hafta sonu itibarıyla, Çin’deki bağlantı fiyatlarının yüksek bir seviyeye ulaşmasıyla iyimserlik güçlendi.

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