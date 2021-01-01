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< Uzun Ürünler ve Kütük

Körfez ülkelerinde kütük satıcıları ihracata odaklandı, iç piyasaları durgun

Çin kütük piyasasında yerel fiyatların artmasının ithalat için daha iyi fırsatlar sağlaması sonucu, Çin, Körfez İşbirliği ...

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