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< Uzun Ürünler ve Kütük

İran çıkışlı kütük fiyatları kademeli olarak arttı

İranlı kütük tedarikçilerinin, Çinli alıcılardan gelen talepteki artıştan tam olarak faydalanmayı hedeflediği belirtildi.

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