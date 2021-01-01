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Çin’de vadeli fiyatlar arttı, Jiangsu’daki denetimler ithal kütük fiyatlarını daha da yükseltti

Çin’in Jiangsu eyaletinde çelik üretim kesintilerine yönelik denetimlerin açıklanmasının ve ülkede vadeli fiyatların ...

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