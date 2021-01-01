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Türkiye’de kütük ticareti hafifçe canlandı ancak fiyatlar hala düşük

Türkiye’de ithal kütük alımları yavaşça canlansa da, kabul görebilir fiyatlar düşük kaldı ve çoğu büyük ölçekli satıcı bu fiyatları kabul etmedi.

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