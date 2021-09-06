Çin’de çelik üretim kesintileri 15 Mart 2022’ye kadar uzayacak

Pazartesi, 06 Eylül 2021 16:51:20 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ile Ekoloji ve Çevre Bakanlığı’nın 2 Eylül tarihinde yayımladığı bildiriye göre, Çin’de devam eden çelik üretim kesintileri, ısıtma sezonunda ve 2022 Pekin Kış Olimpiyatları öncesinde çevre kirliliğiyle mücadele etmek amacıyla 15 Mart 2022 tarihine kadar uzatılacak.

Pekin-Tianjin-Hebei ve yakın bölgelerdeki (26+2 şehir olarak belirtilen) çelik üreticilerinden geri bildirim bekleniyor. Bildiriye göre, bu şehirlerin 15 Kasım 2021 ve 15 Mart 2022 tarihleri arasında iki aşamada üretimi azaltması veya durdurması gerektiriyor.

İlk aşama, bölgedeki üretim kesintisi hedefini tamamlamak amacıyla 15 Kasım 2021 ve 31 Aralık 2021 tarihleri arasında yer alıyor. Daha önce bildirildiği üzere, Çin’in Hebei eyaletinde bulunan başlıca çelik üretim merkezi Tangshan’ın 2021 yılında ham çelik üretimini 12,37 milyon mt’a düşürmesi gerekiyor.

1 Ocak 2022 ve 15 Mart 2022 tarihleri arasındaki ikinci aşamada havayı kirleten salımların azaltılması hedeflenecek, üretim düşüşü en az %30 seviyesinde olacak​.